Ein Fall für Zwei
Folge 6: Zerstörte Träume
Lessing vertritt Janet Azzo, eine Asyl suchende Deutschlehrerin aus dem Irak. Sie wird verdächtigt, den Physiotherapeuten Arno Heckmann in seiner Praxis erschlagen zu haben. Für die Polizei ein leichter Fall, denn Janet wird durch Indizien und Zeugenaussagen schwer belastet. Lessing gewinnt das Vertrauen der durch Verfolgung und Leid gezeichneten Frau. Sie beichtet ihm, dass sie zur Tatzeit bei Heckmann war, ihn aber nur noch tot aufgefunden hat. Matula stößt im Umfeld des ermordeten Physiotherapeuten auf einige Ungereimtheiten. Zusammen mit seinem Mitarbeiter, dem Asylbewerber Bilal, betrieb Physiotherapeut Heckmann neben seiner Praxis ein heimliches Nebengeschäft. Er versorgte Kunden und Patienten mit illegalen ausländischen Arbeitskräften - dienstbare Geister für Haushalt, Krankenpflege und Altenbetreuung. Ausgebeutet vom geldgierigen Heckmann. Hat vielleicht Komplize Bilal, der wie Janet im selben Wohnheim lebt, seinen Chef unter Druck gesetzt - ihn am Ende sogar ermordet?
