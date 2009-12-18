Ein Fall für Zwei
Folge 2: Kleiner Satellit
Auf Drängen Matulas verteidigt Lessing Jens Müller, einen 20-jährigen obdachlosen Straßenjungen, der unter Verdacht steht, seine 17-jährige Ex-Freundin Selina Schulze auf einer Party vom Dach ihres Plattenbauwohnhauses in den Tod gestoßen zu haben. Für Lessing keine leichte Aufgabe, denn nicht nur, dass er erstmals unvorbereitet in einen Fall geht - sieht er sich mit Staatsanwalt Wiegand einem alten Bekannten gegenüber, der für "die Befreiung Frankfurts von asozialem Gesocks" offenbar bereit ist, an dem Jungen ein willkommenes Exempel zu statuieren. Neben Jens' Vorstrafen wegen Körperverletzung stützt er sich dabei hauptsächlich auf die Zeugenaussage des Vaters der Getöteten, der gesehen haben will, wie "der Penner" seine wohlbehütete Tochter im Streit tötete. Für Uwe und Ehefrau Janine Schulze das tragische Ende einer Beziehung, der sie nie ihren Segen erteilt haben. Matula, der Jens von seiner Freizeitbeschäftigung als Boxtrainer im Jugendzentrum "Exil" kennt, stößt bei seinen Recherchen auf Menschen, die Selinas Leben nach und nach in einem völlig anderen Licht zeigen.
