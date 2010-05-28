Ein Fall für Zwei
Folge 5: Täter und Opfer
Matula observiert den Versicherungsvertreter Martin Trautmann, der verdächtigt wird, einen fingierten Einbruch bei dem Architekten Siebert, eingefädelt zu haben. Hat vielleicht auch der zwielichtige Geldverleiher Andy Lambert seine Finger im Spiel? Matula wird nämlich Zeuge eines handfesten Streites zwischen Trautmann und der Kiez-Größe Lambert. Doch dabei allein bleibt es nicht. Der Detektiv beobachtet, wie Trautmann mit der Kundin Sandra Fischer in aller Öffentlichkeit zu streiten beginnt. Alles deutet also darauf hin, dass Trautmann in dubiose Geschäfte verwickelt ist. Als Martin Trautmann ermordet aufgefunden wird, nimmt Matulas Arbeit eine entscheidende Wendung. Plötzlich wird Frau Trautmann, die Ehefrau des Opfers, des Mordes beschuldigt. Matula wird von Dr. Lessing, der als Anwalt von Frau Trautmann engagiert ist, um Mithilfe bei der Aufklärung des Mordes gebeten. Für die Polizei handelt es sich nämlich aufgrund der Beweislast eindeutig um eine Beziehungstat. Matulas Recherchen bringen die Spielsucht Trautmanns und die schlechte Finanzlage Sieberts zum Vorschein. Haben die beiden mit Andys Hilfe den Einbruch durchgezogen, um sich später die Versicherungssumme und den Erlös aus dem verkauften Diebesgut zu teilen? Doch dabei allein bleibt es nicht. Der Detektiv beobachtet, wie Trautmann mit der Kundin Sandra Fischer in aller Öffentlichkeit zu streiten beginnt. Alles deutet also darauf hin, dass Trautmann in dubiose Geschäfte verwickelt ist.
