Ein Fall für Zwei
Folge 1: Bruderhass
60 Min.Ab 12
Arndt Vasall gerät in Verdacht, seinen Bruder Bernhard erschossen zu haben. Der wohlhabende Bernhard hatte es abgelehnt, seinem Bruder aus geschäftlichen Schwierigkeiten herauszuhelfen. Während Dr. Franck die Verteidigung von Arndt Vasall vorbereitet, verschafft Matula sich Zutritt zur Villa des Ermordeten. Dort begegnet er Kurt, dem einzigen Sohn von Bernhard Vasall und der etwas mysteriösen Haushälterin Frau Herz.
