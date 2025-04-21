Ein Fall für Zwei
Folge 13: Helens Geheimnisse
Bei einer abendlichen Fahrt in die Innenstadt werden Dr. Franck und Matula Zeugen eines Selbstmordversuchs. Sie können gerade noch verhindern, dass sich der Mann von einer Brücke stürzt. Dr. Franck hat den Eindruck, dass der Mann ernst machen wird, wenn er ihn in dieser Situation allein lässt. Er nimmt den heruntergekommenen Bruno Maschke mit zu sich in die Wohnung. Dort erfährt er, wie Bruno Maschke nach der "Bauchlandung" mit drei Bowlingbahnen wegen Konkursbetrugs für zwei Jahre ins Gefängnis kam und dabei seine gut aussehende Frau Helen verlor. In den fünf oder sechs Monaten nach seiner Entlassung aus der Haft, ist es Bruno nicht gelungen, seine Frau wiederzufinden. Sie wird von ihrer Schwester Kornelia erfolgreich versteckt gehalten. Ohne die Möglichkeit, die Beziehung zu Helen noch einmal durch ein Gespräch abzuschließen - oder neu zu beginnen? - hat für Bruno das Leben keinen Sinn mehr. Dr. Franck versucht, Helens Adresse über Konni ausfindig zu machen, und tatsächlich gelingt ihm die Vermittlung eines Treffens zwischen den früheren Ehepartnern. Und das, obwohl Helen inzwischen als Kassiererin in einem Kino arbeitet und sich ein Leben mit anderen Männern aufgebaut hat. Als Helen nach dem Treffen mit Bruno in ihrer Badewanne tot aufgefunden wird, richtet sich aller Verdacht gegen ihn.
