Ein Fall für Zwei
Folge 3: Tödlicher Irrtum
Der ehemalige Häftling Kurt Brocker hat ein neues Leben begonnen. Er arbeitet bei der Firma "Kasperg - Kiesbau" und ist mit der verwitweten Chefin Herta Kasperg liiert. Sein früherer Mithäftling Liebenau taucht ausgerechnet an Brockers Geburtstag auf - angeblich, um ihm zu gratulieren. Während der abendlichen Feier im Kreise der nächsten Angehörigen von Herta gibt es eine weitere unerwünschte Störung. Kurz nachdem Dr. Franck einen Toast auf seinen Mandanten Brocker ausgebracht hat und der Tanz mit einem Walzer eröffnet worden ist, klingelt das Telefon. Herta erfährt von dem Anrufer, dass draußen auf dem Torpfeiler eine Überraschung für das Geburtstagskind liege. Hertas 20-jähriger Sohn Christoph - der aus seinem Studienort Darmstadt mit Freundin Vera angereist ist - geht, um das Päckchen zu holen. Als er zur Toreinfahrt kommt, hört man die Bremsen eines Wagens. Da Christoph nach einiger Zeit noch immer nicht zurück ist, sucht Vera ihren Freund. Er bleibt verschwunden. Am folgenden Tag meldet sich per Telefon ein Mann mit einem ungewöhnlichen Auftrag, dessen Durchführung über das Leben von Hertas Sohn entscheidet. Brocker soll in der bereits eingeleiteten Entführung einer betuchten Dame die "Schmutzarbeit" einschließlich Geldübergabe erledigen. In seiner Verzweiflung wendet sich Brocker an Dr. Franck.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick