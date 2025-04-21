Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Vaterliebe

KultKrimiStaffel 6Folge 8
Vaterliebe

VaterliebeJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 8: Vaterliebe

60 Min.Ab 12

Vor zehn Jahren wurde Corinna vom Vater ihrer gerade erst geborenen Tochter Tanja verlassen. Nun ist Viktor Brandau wieder aufgetaucht - und er hat nichts Gutes im Sinn. Tanja ist seit vier Jahren mit dem erheblich älteren Thomas Schuster liiert. Als Unternehmer und fürsorglicher Partner bietet er ihr ein sorgenfreies Leben. Davon hat wohl auch Brandau Wind bekommen und will nun ein Stück vom Kuchen abhaben. Corinna beauftragt Matula mit der Beschattung ihres Ex-Mannes, um herauszufinden, was er plant. Rechtsanwalt Dr. Franck wird von ihr eingeschaltet, als sie einen Tag später entsetzt feststellt, dass Viktor sich auf dem Schulweg eine Haarsträhne seiner Tochter "gekauft" und abgeschnitten hat. An der Ernsthaftigkeit seiner Forderung nach 50.000 Mark besteht also kein Zweifel.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen