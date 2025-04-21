Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Kopfgeld

Staffel 6Folge 11
Kopfgeld

Ein Fall für Zwei

Folge 11: Kopfgeld

60 Min.Ab 12

Als Matula von dem Import-Export-Kaufmann Dieter Bremser beauftragt wird, seinen Außendienstler Bruno Lavassani zu beschatten, ahnt er nicht, dass ihm eine Falle gestellt werden soll. Der Libanese soll neue Geschäftsräume für das expandierende Unternehmen anmieten. Bei der Besichtigung des menschenleeren Rohbaus einer Lagerhalle fällt plötzlich ein Schuss. Der mysteriöse Lavassani, der in Frankfurt lebte, stirbt. Ein Motorrad heult in unmittelbarer Nähe auf und entfernt sich mit großer Geschwindigkeit. Matula kann noch die Verfolgung aufnehmen, doch an einer Absperrung ist er dem geländegängigen Zweirad hoffnungslos unterlegen. Im Autoradio hört er wenig später eine Fahndungsmeldung, die sich genau auf seinen Wagen und seine Person bezieht. Offensichtlich gab es doch einen Zeugen. Dr. Franck begleitet Matula zur Polizei. Doch das Misstrauen gegen den Hauptverdächtigen lässt sich nicht aus der Welt schaffen, vor allem als man herausfindet, dass die Tatwaffe Eigentum von Josef Matula ist.

