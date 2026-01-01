Ein Fall für Zwei
Folge 7: Blutiges Gold
Marion und Dieter Kesten leben kinderlos in einer Ehe, die sie nicht als Fessel verstehen. Jeder hat wechselnde Partner und akzeptiert stillschweigend die Abenteuer des anderen. Diese Form der Liebe funktioniert, bis Marion ihrem Mann eines Tages eröffnet, ihn verlassen zu wollen, um nur noch mit ihrem derzeitigen Geliebten zusammenzuleben. Dieter verlässt gegen 20:00 Uhr wütend das Haus. Als er zurückkehrt, ist seine Frau tot. Dieter Kesten ruft seinen Anwalt Dr. Franck an. Dr. Franck und Matula begeben sich umgehend zu Kesten, der bereits die Polizei im Haus hat. Aus der Tatsache, dass der Tresor im Arbeitszimmer aufgebrochen ist, aber keine Spuren eines Einbruchs an Türen und Fenster entdeckt werden, schließt die Mordkommission, dass Kesten selbst die Tat begangen hat. Dieses Bild erhärtet sich, als Matula von dem am nächsten Morgen aus Köln anreisenden Bernd Jöst, dem Bruder der Ermordeten, beauftragt wird, nach den römischen Münzen zu suchen, die im Safe gelegen haben sollen. Die von Marions und Bernds Vater geerbte berühmte Sammlung soll einen Wert von fünf Millionen Mark haben und dort versteckt worden sein, um sie dem Zugriff der durch Konkurs des Erblassers geschädigten Gläubiger zu entziehen. Als Dr. Franck seinen Mandanten - der in Untersuchungshaft genommen wurde - auf das Gold anspricht, behauptet Herr Kesten, nichts von den Münzen in seinem Tresor gewusst zu haben. Er habe sich nie für den Inhalt der von seiner Frau deponierten Kassette interessiert.
