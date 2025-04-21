Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Hannas letzte Liebe

Staffel 6Folge 14
Hannas letzte Liebe

Ein Fall für Zwei

Folge 14: Hannas letzte Liebe

60 Min.Ab 12

Durch Dr. Francks erfolgreiche Verteidigung einer "Dame", die ihrem horizontalen Gewerbe entsagen wollte und den sie brutal daran hindernden Zuhälter erstochen hatte, wird eine auf den Zuschauerbänken sitzende Kollegin seiner Mandantin auf ihn aufmerksam. Hanna hat einen Schreinermeister aus Wesel kennengelernt, will ihn heiraten und eine bürgerliche Existenz aufbauen. Sie hat die Idee, sich durch eine Ablösesumme von 80.000 Mark milieugerecht von ihrem "Luden" Erich freizukaufen. Um dabei kein Risiko einzugehen, hat sie Dr. Franck ausersehen, einen Ablösevertrag aufzusetzen und das Geld zu überbringen. Da er noch unter dem Eindruck seines eigenen Plädoyers vom Vormittag steht, und die Liebe zwischen Hanna und ihrem Walter glaubhaft erscheint, bittet er Matula um Hilfe. Matula hat gute Kontakte zur Halbwelt und kennt deren Spielregeln. Es gelingt Matula bald, den Deal um Hanna einzufädeln und die Summe herunterzuhandeln. Doch Erich macht seine Zustimmung abhängig von einem Treffen mit Hanna und zwar unter vier Augen. Wenige Stunden nach einem Essen mit ihrem Bräutigam und ihrer zukünftigen Schwiegermutter wird Hanna in ihrem Appartement tot aufgefunden.

