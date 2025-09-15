Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Sag's endlich!
24 Min.Ab 12
Valentinstag: Während Kelly von ihren Verehrern mit Valentinskarten überschüttet wird, sieht es aus, als ginge Bud leer aus. Unterdessen versteckt Steve sein Geschenk für Marcy bei den Bundys - es soll eine Überraschung werden. Doch daraus wird nichts, denn Peggy kann wieder mal nicht dicht halten. Dafür gibt sie Marcy einen Tipp: Sie soll für Steve nackt aus einer Torte springen! Und Peggy wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Al ein Mal "Ich liebe dich" zu ihr sagt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick