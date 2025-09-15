Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Millionäre bevorzugt
24 Min.
Al holt seinen Nachbarn Steve von der Bank ab. Weil da Geld und Gold nur so herumliegen, veranstalten die beiden eine Runde Poker um Goldbarren. Nur schwer können sie sich von den Moneten trennen. Am nächsten Morgen platzt Steve ins Haus und beschuldigt Al, eine Million Dollar gestohlen zu haben. Al streitet natürlich alles ab. Doch dann sind selbst Peggy und die Kinder von Als Verbrechen überzeugt, und ab sofort wird Al von ihnen rund um die Uhr bedient.
