Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Kastration

Sony PicturesStaffel 2Folge 4
Die Kastration

Die KastrationJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 4: Die Kastration

24 Min.Ab 6

Hund Buck frisst die Rippchen, die für Al gedacht waren. Außerdem besteigt Buck sämtliche Hündinnen der Nachbarschaft. Nun steht der versnobte Mr. Pittman schäumend in Als Tür, weil Buck sich seiner Rassehündin genähert hat. Um des lieben Friedens willen muss Al versprechen, Buck kastrieren zu lassen - ein Lippenbekenntnis, denn Al würde niemals einen Geschlechtsgenossen um die Manneskraft bringen. Peggy und Marcy aber drängen auf die Operation.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen