Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Die Urlaubermörder (2)
24 Min.Ab 6
Die Bundys im Urlaub: Der berüchtigte Touristen-Killer beeinträchtigt das Urlaubsvergnügen der Familie auf unzumutbare Weise. Doch alle Versuche, den wahnsinnigen Axtmörder und Messerstecher zu schnappen, schlagen fehl. Nun heißt es: nichts wie weg. Al packt die Koffer und seine Kinder und will los. Da fällt ihm ein, dass er etwas vergessen hat: Peggy. Die wurde inzwischen von dem Killer entführt, gefesselt und geknebelt. Schuhverkäufer Al eilt seiner Peggy zu Hilfe.
