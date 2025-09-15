Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Kein Anschluss unter dieser Nummer

Sony PicturesStaffel 2Folge 7
Kein Anschluss unter dieser Nummer

Kein Anschluss unter dieser NummerJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 7: Kein Anschluss unter dieser Nummer

24 Min.

Als seine Telefonrechnung in unermessliche Höhen steigt, ruft Al Bundy die Familie zusammen. Irgend jemand muss für 80 Dollar nach Vancouver telefoniert haben. Da sich niemand angesprochen fühlt, folgert Al, dass der Telefongesellschaft ein Fehler unterlaufen ist. Er verweigert die Zahlung - und prompt wird sein Telefon gesperrt. Natürlich ist für Peggy, Kelly und Bud das Leben ohne Telefon ein wahres Jammertal, doch Al bleibt hart: Er wird die Rechnung nicht zahlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen