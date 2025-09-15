Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Staffel 2Folge 20
Folge 20: Studioluft

24 Min.Ab 6

Durch ein Versehen bei der Post bekommen die Bundys einen Brief, der an Steve und Marcy gerichtet ist: Es handelt sich um eine Einladung zu einem Fernsehquiz des Showmasters Bink Winkleman. Aus Rache, weil Steve und Marcy den Bundys nicht mit der Wäsche helfen wollen, beschließen Al und Peggy, selbst zu dem Quiz zu gehen. Bei dieser Sendung gewinnt derjenige, der seinem Partner so viele Qualen wie möglich zufügt. Kein Problem für Al und Peggy.

