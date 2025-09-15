Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Wer nimmt mich mit?
24 Min.
Am Tag vor ihrer Führerscheinprüfung ist Kelly nervös. Nur ungern gibt Al seiner Tochter die versprochene private Fahrstunde. Mit einem Strafmandat wegen seines abgelaufenen Führerscheins und eines defekten Rücklichts kehrt Al von der Fahrstunde zurück - und mit der Auflage, seine Fahrprüfung nachzuholen. Weil er sich für einen lebenserfahrenen Mann hält, sieht er keine Notwendigkeit, für die Prüfung zu üben. Das Ergebnis: Kelly bekommt ihre Lizenz, Al nicht.
