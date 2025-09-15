Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Wer nimmt mich mit?

Sony PicturesStaffel 2Folge 8
Wer nimmt mich mit?

Wer nimmt mich mit?Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 8: Wer nimmt mich mit?

24 Min.

Am Tag vor ihrer Führerscheinprüfung ist Kelly nervös. Nur ungern gibt Al seiner Tochter die versprochene private Fahrstunde. Mit einem Strafmandat wegen seines abgelaufenen Führerscheins und eines defekten Rücklichts kehrt Al von der Fahrstunde zurück - und mit der Auflage, seine Fahrprüfung nachzuholen. Weil er sich für einen lebenserfahrenen Mann hält, sieht er keine Notwendigkeit, für die Prüfung zu üben. Das Ergebnis: Kelly bekommt ihre Lizenz, Al nicht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen