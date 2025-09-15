Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Die beste Schülerin

Sony PicturesStaffel 3Folge 13
Die beste Schülerin

Eine schrecklich nette Familie

Folge 13: Die beste Schülerin

24 Min.

In der Familie Bundy wird traditionell niemals Gemüse gegessen und niemals gesteppt. Doch nun trifft es ausgerechnet Kelly: Die Schulleiterin hat ihr ein Ultimatum gestellt. Entweder tritt sie der Stepptanzgruppe der Schule bei, oder sie fliegt. Peggy und Al unternehmen alles, um Kelly vor dieser Schande zu bewahren. Peggy meint sogar, von der Schule zu fliegen sei besser. Doch dann legt Kelly in einem aufreizenden Kostüm eine Nummer hin - aus Dirty Dancing.

