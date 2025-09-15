Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Das Geburtstagsgeschenk
24 Min.Ab 12
Peggys Geburtstag steht bevor, und sie wünscht sich, dass Al etwas Geld für ein Geschenk ausgeben wird. Bei einem Einkaufsbummel stellt sie fest, dass ihr Lieblings-BH nicht mehr hergestellt wird. Al steht zunächst auf der Leitung; doch dann dämmert es ihm, dass dies das perfekte Geschenk wäre. Tatsächlich erwirbt er eines der seltenen Stücke. Inzwischen hat Marcy ihrer Freundin ein besonderes Geschenk gemacht: Ein Mann in Polizeiuniform strippt in Peggys Wohnzimmer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick