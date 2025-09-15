Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Im Drei-Sterne-Restaurant

Sony PicturesStaffel 3Folge 11
Im Drei-Sterne-Restaurant

Im Drei-Sterne-RestaurantJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 11: Im Drei-Sterne-Restaurant

24 Min.Ab 6

Als Al und Peggy 237 Dollar erben, wollen sie das Geld gleich verjubeln - und zwar ohne Kinder! Doch Kelly und Bud kommen ihnen auf die Schliche, und auch die Nachbarn wollen ihre Schulden zurückbezahlt haben. Da macht Marcy den Vorschlag, das Geld in einem feinen Drei-Sterne-Restaurant zu verschlemmen. Als dann die Rechnung kommt, merkt Al, dass er seine Geldbörse zu Hause vergessen hat. Kelly und Bud sollen das Geld holen - doch die beiden überlassen die Eltern ihrem Schicksal.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen