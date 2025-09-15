Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Ich bin mein bester Kunde
24 Min.
Peggy war tatsächlich in einem Lebensmittelladen einkaufen. Danach wird ihr schlagartig klar, dass ein Einkommen für die Familie einfach nicht reicht. Sie entschließt sich, in einer Kosmetikfirma einen Job anzunehmen. Auf Verkaufspartys verscherbelt sie Schönheitsprodukte und verdient schon bald mehr als Al. Um seine Ehre als Ernährer der Familie zu retten, nimmt Al einen zweiten Job an. Doch dann kommt er hinter Peggys Erfolgsgeheimnis ...
