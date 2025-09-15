Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.

Beim Stöbern auf dem Speicher entdeckt Al unter anderem ein Buch aus der öffentlichen Bibliothek, das er sich 1957 ausgeliehen hat. Al hat das Buch nie zurückgegeben, weil er sich schon als Junge vor der unausstehlichen Bibliothekarin Mrs. De Groote gefürchtet hat. Als Al in die Bibliothek kommt, sitzt die alte Dame immer noch am Schalter - und verlangt für die 30 Jahre 2.000 Dollar Strafgebühr.

