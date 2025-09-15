Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Meine Frau, die Königin (2)
24 Min.
Peggy ist sauer: Ihre ewige Rivalin Connie hat durch einen Trick eine Stimme Vorsprung bei der Wahl zur Schulkönigin herausgeschlagen. Sie versucht verzweifelt, Connie einige Stimmen abzujagen. Währenddessen haben die Kinder ein echtes Bundy-Problem: Sie haben Hunger. Sie beschließen, sich als Hippies verkleidet auf die Schulparty der Eltern einzuschleichen. Auch Al hat ein Problem: Er trifft seinen alten Erzfeind Jack wieder. Und dieser hat noch eine Schlägerei gut.
