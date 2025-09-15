Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Der Rekord
24 Min.
Kelly hat ihren attraktiven Mitschüler Matt angemacht - und der reagiert überhaupt nicht. Das ist die erfolgsverwöhnte Kelly nicht gewohnt. Schließlich landet Matt aber doch bei den Bundys. Al findet heraus, dass er für seine ehemalige Highschool Football spielt. Er hat Angst, dass der Junge den Touchdown-Rekord, den Al in seiner Jugend aufgestellt hat, brechen könnte. Schließlich naht das entscheidende Spiel - und alle Bundys sind vertreten ...
