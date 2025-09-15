Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Ein Computer würde helfen
24 Min.
Al hat mal wieder Probleme, sich als Familienvorstand durchzusetzen: Peggy hat keine Lust, zu kochen, Hund Buck wehrt sich standhaft gegen alle Dressurversuche seines Herrchens, und zu guter Letzt will Bud auch noch einen Computer haben. Trotz Als Protest wird das Ding kurzerhand besorgt. Es ist allerdings nicht nur sündhaft teuer, sondern auch überflüssig, denn keiner kann mit dem Gerät umgehen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick