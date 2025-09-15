Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Ein Computer würde helfen

Staffel 3Folge 20
Ein Computer würde helfen

Folge 20: Ein Computer würde helfen

24 Min.

Al hat mal wieder Probleme, sich als Familienvorstand durchzusetzen: Peggy hat keine Lust, zu kochen, Hund Buck wehrt sich standhaft gegen alle Dressurversuche seines Herrchens, und zu guter Letzt will Bud auch noch einen Computer haben. Trotz Als Protest wird das Ding kurzerhand besorgt. Es ist allerdings nicht nur sündhaft teuer, sondern auch überflüssig, denn keiner kann mit dem Gerät umgehen ...

