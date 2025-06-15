Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Schritt näher

sixxStaffel 1Folge 21
Folge 21: Ein Schritt näher

42 Min.Ab 12

Holmes bekommt es einmal mehr mit den perfiden Intrigen seines Erzfeindes Moriarty zu tun: Der Kriminelle Sebastian Moran erklärt Holmes, dass der Mord an einem Mitglied einer Denkmalschutzkommission auf Moriartys Kosten geht. Ebenso ist ein Bauunternehmer das Opfer des Verbrecher-Genies geworden. Alle Toten eint, dass sie ein denkmalgeschütztes Gebäude erhalten wollten. Kann Holmes einen weiteren Mord verhindern?

