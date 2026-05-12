Neue Hobbies testen mit Riccardo Simonetti und Meme-Songs mit Nike HelenaJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 10: Neue Hobbies testen mit Riccardo Simonetti und Meme-Songs mit Nike Helena
49 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Klaas stellt die Hotlines deutscher TV-Sender auf die Probe, Riccardo Simonetti testet verrückte neue Hobbies und Nike Helena verwandelt lustige Memes in wunderschöne Songs.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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