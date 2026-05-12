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Experte für Alles

Neue Hobbies testen mit Riccardo Simonetti und Meme-Songs mit Nike Helena

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 12.05.2026
Neue Hobbies testen mit Riccardo Simonetti und Meme-Songs mit Nike Helena

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Folge 10: Neue Hobbies testen mit Riccardo Simonetti und Meme-Songs mit Nike Helena

49 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Klaas stellt die Hotlines deutscher TV-Sender auf die Probe, Riccardo Simonetti testet verrückte neue Hobbies und Nike Helena verwandelt lustige Memes in wunderschöne Songs.

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