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Experte für Alles

Ayliva verwandelt Notizen in Hits und Nico Stank mit TikTok-Tipps

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 02.06.2026
Ayliva verwandelt Notizen in Hits und Nico Stank mit TikTok-Tipps

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Folge 12: Ayliva verwandelt Notizen in Hits und Nico Stank mit TikTok-Tipps

53 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“?

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