Kayla Shyx im Ick-Duell und Service-Hotlines im TestJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 11: Kayla Shyx im Ick-Duell und Service-Hotlines im Test
46 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Kayla Shyx besucht Klaas heute, um mit ihm über Icks zu diskutieren und v.A. erstmal zu klären, was man unter einem "Ick" versteht. Außerdem hat Klaas getestet, wie selbstständig ein Dreijähriger im Alltag ist und wie hilfreich unsere Service-Hotlines sind.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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