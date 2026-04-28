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Experte für Alles

Andrea Petković als Pilotin und Benjamin von Stuckrad-Barre beim Promi-Ranking

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 28.04.2026
Andrea Petković als Pilotin und Benjamin von Stuckrad-Barre beim Promi-Ranking

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Folge 8: Andrea Petković als Pilotin und Benjamin von Stuckrad-Barre beim Promi-Ranking

52 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“?

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