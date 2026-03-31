Neue Freunde und neue Hobbys finden mit ZahideJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 4: Neue Freunde und neue Hobbys finden mit Zahide
46 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“?
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Experte für Alles
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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