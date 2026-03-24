Johannes Oerding macht Sprachnachrichten endlich unterhaltsamJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 3: Johannes Oerding macht Sprachnachrichten endlich unterhaltsam
48 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“?
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
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