WarnerStaffel 4Folge 15
42 Min.Ab 16

Ein Serienkiller hat es auf glückliche Paare abgesehen: Er dehydriert die Männer und stellt aus der dadurch gewonnenen Flüssigkeit ein Parfum her. Später besucht er die Frauen der Toten und verführt sie mithilfe des Dufts. Olivia und Lincoln sind dem Mörder bereits auf den Fersen. Unterdessen beschließt Olivia, sich nicht länger gegen die Verwandlung in ihr anderes Ich zu wehren - die Erinnerungen ihres Alter Egos erscheinen ihr wie eine bessere Version ihrer selbst ...

Warner
