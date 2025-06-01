Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 8: Rückkehr ins Ungewisse
42 Min.Ab 12
Peter möchte unbedingt sein altes Leben zurück und einen Weg finden, um wieder in die ihm bekannte Zeitlinie zurückzukehren. Doch Walter weigert sich, ihm zu helfen. So wechselt er gemeinsam mit Lincoln Lee ins andere Universum - dieser soll sich dort als Agent Lee ausgeben. Die beiden möchten nach Liberty Island, dem Sitz des Verteidigungsministeriums. Allerdings geht der Plan furchtbar schief und plötzlich stehen Peter und Lee unter Mordverdacht ...
