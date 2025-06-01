Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 12: Willkommen in Westfield
42 Min.Ab 16
Das Team wird nach Westfield gerufen, um einen Flugzeugabsturz zu untersuchen, der offensichtlich durch einen Komplett-Ausfall der Elektronik verursacht worden ist. Zur gleichen Zeit sind auf dem Highway mehrere Autos aufgrund ähnlicher Probleme liegen geblieben. In Westfield wollen sich Peter, Olivia und Walter mit einem Kaffee und einem Stück Rhabarberkuchen stärken, doch auf dem Rückweg zu der Unfallstelle müssen sie feststellen, dass sie die Stadt nicht mehr verlassen können.
