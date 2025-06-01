Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 14: Das Ende aller Dinge
42 Min.Ab 16
Olivia wurde entführt und sitzt an einen Stuhl gefesselt in einem Verlies. Dort trifft sie Nina Sharp, die offenbar schon seit Wochen gefangen gehalten wird. Olivia erfährt, dass alle Kontakte, die beide in dieser Zeit hatten, in Wirklichkeit mit der Doppelgängerin von der anderen Seite stattgefunden haben. Schon bald stellt sich heraus, dass David Robert Jones hinter diesem perfiden Spiel steckt. Er will Olivias besondere Fähigkeiten aktivieren ...
