Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Das Ende aller Dinge

WarnerStaffel 4Folge 14
Das Ende aller Dinge

Das Ende aller DingeJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 14: Das Ende aller Dinge

42 Min.Ab 16

Olivia wurde entführt und sitzt an einen Stuhl gefesselt in einem Verlies. Dort trifft sie Nina Sharp, die offenbar schon seit Wochen gefangen gehalten wird. Olivia erfährt, dass alle Kontakte, die beide in dieser Zeit hatten, in Wirklichkeit mit der Doppelgängerin von der anderen Seite stattgefunden haben. Schon bald stellt sich heraus, dass David Robert Jones hinter diesem perfiden Spiel steckt. Er will Olivias besondere Fähigkeiten aktivieren ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen