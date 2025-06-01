Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 2: Eine Nacht im Oktober
41 Min.Ab 12
Die Fringe-Division jagt einen Serienmörder, der den Menschen ihre glücklichsten Erinnerungen raubt. Allerdings ist ausgerechnet dieser Mann in unserem Universum ein Psychologie-Professor, der bei der Jagd nach seinem Doppelgänger helfen soll. Olivia versucht ihrem Helfer zu verheimlichen, dass es die andere Welt und sein böses Ich überhaupt gibt. Als dieser dahinter kommt, droht die Sache außer Kontrolle zu geraten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick