Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Schwarm

Staffel 4Folge 13
Der Schwarm

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 13: Der Schwarm

42 Min.Ab 12

Sean hört Stimmen. An sich nichts wirklich Außergewöhnliches, doch der junge Mann muss einen Mord an einem Journalisten mit anhören. Die Ermittlungen führen das Team zu Dr. Frank, der in einer Einrichtung für betreutes Wohnen lebt und früher eine Klinik für künstliche Befruchtung betrieben hat. Bald stellt sich heraus, dass er dabei an den Embryonen genetische Manipulationen vorgenommen hat. Indes verhält sich Olivia immer seltsamer: Sie hat Erinnerungen der anderen Olivia ...

Warner
