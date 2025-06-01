Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 6: Die wir zurück gelassen haben
42 Min.Ab 12
Für das Ehepaar Green ist die Zeit stehengeblieben. Immer noch leben sie im Jahr 2007. Nachdem bei Kate Green Alzheimer diagnostiziert wurde, haben sie und ihr Mann sich in eine Zeitkapsel verkrochen. So ist das Paar immer noch glücklich und muss nicht mit der furchtbaren Krankheit leben. Doch die Erfindung hat unerwünschte Konsequenzen: Zeitsprünge, die auch das Leben von Menschen bedrohen. Als sich eine schreckliche Katastrophe anbahnt, muss das Fringe-Team handeln.
