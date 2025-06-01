Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Nichts ist, wie es scheint

WarnerStaffel 4Folge 16
Nichts ist, wie es scheint

Nichts ist, wie es scheintJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 16: Nichts ist, wie es scheint

42 Min.Ab 12

Das Team bekommt es mit einem heimtückischen Virus zu tun, das Menschen zu Monstern mutieren lässt. Peter und Olivia ist schnell klar, dass es Parallelen zu einem Fall aus der anderen Zeitlinie gibt. Allerdings erlaubt das FBI nicht, dass sich Olivia in ihr Alter Ego verwandelt - somit sind Peter und Lincoln bei der Lösung des Falls auf sich allein gestellt. Sie machen sich auf die Suche nach Daniel Hicks, der im früheren Fall das zweite Opfer des Virus' war ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen