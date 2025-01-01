Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Reizende Nachbarn
47 Min.
Die verfeindeten Nachbarn Klaus Bacher und Rolf Oppitz werden mit Knochenbrüchen eingeliefert, die sie sich im "Nahkampf" zugezogen haben. Als Schwester Stefanie erfährt, dass die beiden über Einfluss im Baudezernat verfügen, hat sie eine Idee. Denn zur gleichen Zeit liegt Frau Hellmann auf ihrer Station - und die Hellmanns haben große Probleme mit ihrem Eigenheim ...
