Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 24
Folge 24: Reizende Nachbarn

47 Min.

Die verfeindeten Nachbarn Klaus Bacher und Rolf Oppitz werden mit Knochenbrüchen eingeliefert, die sie sich im "Nahkampf" zugezogen haben. Als Schwester Stefanie erfährt, dass die beiden über Einfluss im Baudezernat verfügen, hat sie eine Idee. Denn zur gleichen Zeit liegt Frau Hellmann auf ihrer Station - und die Hellmanns haben große Probleme mit ihrem Eigenheim ...

