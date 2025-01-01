Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 25
Folge 25: Ende eines Ausflugs

46 Min.Ab 12

Als in der Nähe des Luisenkrankenhauses ein Reisebus verunglückt, müssen die Ärzte und Krankenschwestern rund um die Uhr arbeiten. Trotzdem gelingt es ihnen nicht, eine ältere Dame zu retten. Frau König stirbt noch auf dem OP-Tisch - und dann gibt es einige Verwirrung um die wahre Identität der Frau. Außerdem muss sich Schwester Stefanie um ihren Nachbarn Giese kümmern, der mit einer Salmonellenvergiftung eingeliefert wurde ...

