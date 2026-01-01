Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Wundersame Heilungen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1
Wundersame Heilungen

Wundersame HeilungenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 1: Wundersame Heilungen

46 Min.Ab 12

Unter großen Schmerzen bricht Birgit Gundermann mitten auf dem Wochenmarkt zusammen. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, weigert sie sich beharrlich, sich behandeln zu lassen. Ratlos und untätig müssen die Ärzte zusehen, wie sich ihr Zustand beinahe stündlich verschlechtert - nur ihre Schwäche und die Schmerzen verhindern ihre Flucht aus dem Krankenhaus. Auch Herr Gundermann vermag seine Frau nicht umzustimmen. Ein dubioser Wunderheiler scheint großen Einfluss zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen