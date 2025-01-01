Ein Unglück kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Ein Unglück kommt selten allein
47 Min.Ab 12
Doris Kachler wird von einem unerklärlichen Schmerz aus dem Schlaf gerissen - eine brennende Wunde am Hals, die sich als Biss entpuppt. War es der ihr so verhasste Nachbarshund "Schnauzi"? Die Liebe zwischen Bobo und Schwester Elke steht unter keinem guten Stern. Denn Bobo hält sich nicht an seine Versprechungen, mit dem Koksen aufzuhören. Elke schlägt alle Warnungen von Klara und Professor Günther in den Wind. Wird Bobos Sucht die Beziehung zerstören?
