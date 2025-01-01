Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Ein Unglück kommt selten allein

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9
Folge 9: Ein Unglück kommt selten allein

47 Min.Ab 12

Doris Kachler wird von einem unerklärlichen Schmerz aus dem Schlaf gerissen - eine brennende Wunde am Hals, die sich als Biss entpuppt. War es der ihr so verhasste Nachbarshund "Schnauzi"? Die Liebe zwischen Bobo und Schwester Elke steht unter keinem guten Stern. Denn Bobo hält sich nicht an seine Versprechungen, mit dem Koksen aufzuhören. Elke schlägt alle Warnungen von Klara und Professor Günther in den Wind. Wird Bobos Sucht die Beziehung zerstören?

SAT.1 GOLD
