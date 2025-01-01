Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

In kleinen Packungen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14
In kleinen Packungen

In kleinen PackungenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 14: In kleinen Packungen

45 Min.Ab 12

Agnes Zerrgiebel, eigentlich eine freundliche Patientin, verändert sich im Laufe des Tages: Sie wird böse und schimpft grundlos. Erst als ihr ihre Mutter einige Päckchen Orangensaft bringt, die Agnes gierig leert, beruhigt sie sich ... Leidet sie unter Entzugserscheinungen? Stephanie findet im Abfall die leeren Packungen - und den Grund für Agnes' Panik ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen