Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: In kleinen Packungen
45 Min.Ab 12
Agnes Zerrgiebel, eigentlich eine freundliche Patientin, verändert sich im Laufe des Tages: Sie wird böse und schimpft grundlos. Erst als ihr ihre Mutter einige Päckchen Orangensaft bringt, die Agnes gierig leert, beruhigt sie sich ... Leidet sie unter Entzugserscheinungen? Stephanie findet im Abfall die leeren Packungen - und den Grund für Agnes' Panik ...
