SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17
Folge 17: Ein Teil von mir

47 Min.Ab 12

Jenny und Konrad Hübler sind Zwillinge und kommen nicht voneinander los - bis der Automechaniker Martin Taucher in Jennys Leben tritt und ihr Herz im Sturm erobert. Konrad kann es nicht fassen, dass seine geliebte Schwester sogar heiraten will und versucht mit allen Mitteln, den "Störenfried" wieder loszuwerden. Als Jenny mit Milzriss ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird, bricht ihr Bruder zusammen. Sie erfährt, dass er schwer krank ist, und es bahnt sich eine Katastrophe an.

