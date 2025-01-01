Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Zwei Mütter, eine Tochter
47 Min.Ab 12
Die an Skoliose erkrankte 17-jährige Ariane muss dringend operiert werden. Um jedes Risiko auszuschalten, bedarf es - laut dem Skoliose-Spezialisten Dr. Nerlinger - sowohl einer Knochenspende von einem Blutsverwandten als auch neuer medizinischer Geräte. Arianes Mutter ist zwar dazu bereit, doch wie sich herausstellt, kann Ellen Färber ihrer Tochter nicht helfen. Ein Familiendrama bahnt sich an ...
