Wenn die Uhren stehen bleibenJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Wenn die Uhren stehen bleiben
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Beck vervollständigt gerade seine Taschenuhrsammlung, als er zusammenbricht. In der Klinik diagnostiziert man Leberzirrhose - es muss transplantiert werden. Da die Wartezeit auf ein Spenderorgan lang ist, überlegt Beck, sich illegal eine Leber zu besorgen ...
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