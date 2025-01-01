Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Missklänge
47 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Klarinettist Eberhard Jordanis unternimmt zwei Selbstmordversuche, den letzten noch im Krankenhaus - beide Male kann er gerettet werden. Vergeblich versuchen die Ärzte, den Grund seiner offensichtlichen Verzweiflung zu erfahren. Warum will Jordanis nicht mehr leben, und welche Rolle spielt der Punker Roberto in diesem Fall? Schwester Stephanie und Zivi Carl bringen gemeinsam Licht in die undurchsichtige Angelegenheit ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick