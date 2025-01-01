Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Missklänge

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6
Folge 6: Missklänge

47 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Klarinettist Eberhard Jordanis unternimmt zwei Selbstmordversuche, den letzten noch im Krankenhaus - beide Male kann er gerettet werden. Vergeblich versuchen die Ärzte, den Grund seiner offensichtlichen Verzweiflung zu erfahren. Warum will Jordanis nicht mehr leben, und welche Rolle spielt der Punker Roberto in diesem Fall? Schwester Stephanie und Zivi Carl bringen gemeinsam Licht in die undurchsichtige Angelegenheit ...

