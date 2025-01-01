Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Liebes Leben
47 Min.Ab 12
Hans Luther hat gerade seine Frau verlassen, um mit einer Jüngeren ein neues Leben zu beginnen. Kaum hat er der gemeinsamen Wohnung den Rücken gekehrt, bricht Irene Luther zusammen. Diagnose: Schlaganfall! Den Rest ihres Lebens ist sie halbseitig gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Als Stephanie die Nachricht Hans Luther überbringt, steht er vor einer schwerwiegenden Entscheidung. In dieser Situation äußert Irene eine unglaubliche Bitte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick